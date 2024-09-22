Лукьяненко назвал вероятный сценарий развития украинского конфликта

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что мир уже вступил в состояние тихой фазы Третьей мировой войны. Он заявил о высокой вероятности перейти в «горячую» фазу конфликта.

«Мы, как огромная страна, вызываем у Запада страх и желание проверить нашу силу. Это провоцирует их на агрессивные действия по отношению к России», – передает слова Лукьяненко «Комсомольская правда».

По словам писателя, глобальный конфликт, затрагивающий несколько континентов, уже развивается, хотя пока и не перешел в «горячую» фазу. Однако вероятность того, что мир столкнется с полноценной Третьей мировой войной, остается высокой. Писатель оценивает шансы такого сценария как «50 на 50».

Эксперт подчеркнул, что наличие ядерного оружия, которое раньше служило сдерживающим фактором, больше не работает так эффективно. Запад, по мнению писателя, ослабил свою осторожность, считая, что Россия не решится применить этот арсенал.

Лукьяненко считает, что столкновение России и Запада, используя Украину в качестве прокси-силы, вполне вероятно.

Говоря о будущем после конфликта на Украине, Лукьяненко предсказал глобальный раскол мира на несколько десятилетий. По его мнению, мир разделится на Евроатлантический Запад и Юго-Восток, куда войдут Россия, Азия и Африка. Ведущие роли займут Россия, Китай и Запад под руководством США и Великобритании. Граница может пройти по территории современной Украины. Возможно появления «нейтральной полосы» шириной 300-500 километров, где долгое время никто не будет жить. После фиксации границ мир постепенно начнет налаживать связи через торговлю, культурные обмены и другие формы взаимодействия.

Лукьяненко прогнозирует, что начальные изменения в мировой системе начнутся через полтора-два года. В этот период ожидается резкое обострение противостояния с почти полным разрывом связей между странами. Возможны даже изменения в структуре интернета и ужесточение идеологического и силового контроля в разных государствах. Однако спустя несколько лет начнется процесс расслабления и перезагрузки, который будет продолжаться около десяти лет.

Таким образом, писатель предсказывает, что мир в ближайшие годы будет погружен в новый виток напряженности, но затем постепенно перейдет к состоянию сложного и многополярного взаимодействия.

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