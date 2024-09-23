Собак Дарьи Донцовой отравили

Российская писательница Дарья Донцова заявила, что ее собак отравили. Автора детективов цитирует «Пятый канал».

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По словам Донцовой, в течение долгого времени она получала сообщения с угрозами в адрес ее животных, а в конце августа ее собак Фина и Мулечку отравили. Фина лечат, а Мулечки не стало 27 августа.

После этого писательница решила не показывать в социальных сетях новые фото с внуками и животными.

«Я это делала из желания немного развеселить подписчиков. Но более таких видео в ленте не будет», — пишет она.

После случившегося у дома писательницы установили камеры видеонаблюдения, поисками отравителя занимаются правоохранительные органы.

Накануне Донцова объяснила, почему осталась в России несмотря на то, что может работать за рубежом.