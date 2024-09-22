Работодателям предложили активнее заботиться о здоровье сотрудников

Неблагоприятные демографические тренды, сокращение населения, включая и людей активного возраста, обостряют дефицит квалифицированных работников. Поэтому работодатели заинтересованы в том, чтобы заботиться о здоровье персонала: с одной стороны, это уменьшает потери предприятий из-за болезней сотрудников, с другой - повышает лояльность работников. Они больше ценят свою компанию и реже стремятся поменять место работы. К такому выводу пришли участники дискуссии "Здоровье работающих граждан - фактор устойчивого экономического развития и социального благополучия", состоявшейся в рамках IV Евразийского международного форума.

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Последний опрос ВЦИОМ, о результатах которого рассказала советник генерального директора Центра Елена Михайлова, показал: среди работников, не занятых на участках с точно установленным временем рабочей смены, большинство (около 80%) считают себя трудоголиками и говорят, что нередко проводят за компьютером по 10 часов. Обычная практика - еда на рабочем месте (большинство так делает, чтобы сэкономить время в пользу работы, и утверждает, что такой режим не влияет на здоровье). При этом 92% женщин и 84% мужчин, участвовавших в исследовании, считают, что почти всегда или иногда придерживаются правил здорового образа жизни - противоречие очевидно. Участники дискуссии считают, что изменить ситуацию можно только при участии работодателей.

«Врачи без границ» уйдут из России

Наибольшую нагрузку на систему здравоохранения (если не брать экстремальное время пандемии COVID-19) и в мире, и в нашей стране оказывают заболевания, распространение которых во многом связано с образом жизни - сердечно-сосудистые, ожирение и диабет второго типа, многие виды рака.

"Главный вызов сегодня - необходимо развивать систему здравоохранения таким образом, чтобы от медицины лечения больных перейти к медицине сопровождения здоровых", - заявила на форуме руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Поэтому один из ключевых трендов сегодня - развитие промышленной, цеховой медицины.

"Мы сделали это на своих предприятиях, - рассказала руководитель службы медицинской безопасности компании "Сибур" Анна Тумасьева. - Компания тратит дополнительно по 50 тысяч рублей в год на здоровье каждого работника. Это и полисы ДМС, причем и для членов семьи, и возможности отдыха и оздоровления. Но также мы перестроили цеховую медицину. Если раньше медики в наших здравпунктах в основном реагировали на острые ситуации, то сейчас главное направление - профилактика. Когда врач рядом, и к нему можно зайти в любой момент, - это удобно. Кроме того, с 2019 года ввели обязательные предсменные медосмотры. Не сразу все это поддержали, были недовольные. Но сейчас мы видим: количество дней на больничном в расчете на одного работника сократилось более чем в два раза, а острых ситуаций, потребовавших экстренной госпитализации прямо с рабочего места, стало меньше в 10 раз".

Что могут организовать работодатели (и многие уже это делают) для улучшения самочувствия и здоровья работников? Зоны активного отдыха, комнаты для релаксации и психоэмоциональной разгрузки, корпоративные программы фитнеса и активного отдыха. Опрос показал, что все это востребовано работающими.

"В организованных коллективах можно сделать все, там легче побудить людей заботиться о здоровье. Также одно из важных направлений, которое назвали участники опроса - это возможность пройти медицинское тестирование или, как сейчас модно говорить, чек-ап прямо на работе", - отметила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.

Уже несколько лет законодательно установлена обязанность руководства компаний ежегодно предоставлять работникам старше 40 лет оплачиваемый свободный от работы день для прохождения диспансеризации. Работники до 40 лет получают такое освобождение раз в три года. А предпенсионеры и сотрудники пенсионного возраста имеют право на два дня ежегодно. При этом с нынешнего года работодатели получили возможность заключить договор с медицинской организацией и провести экспресс-обследование с помощью выездной бригады врачей, отметили участники дискуссии.

Наконец, еще одно направление, которое будет активно развиваться со следующего года в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" - это сохранение когнитивного здоровья и профилактика нейродегенеративных заболеваний. С 2025-го в центрах здоровья, которые работают в каждом регионе, будут открываться кабинеты когнитивного здоровья, где каждый сможет проконсультироваться с врачом, пройти специальное тестирование и, если потребуется, получить рекомендацию для обращения к узкому специалисту.