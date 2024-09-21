Во Франции отменили концерт Гребенщикова

Концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом), который должен был пройти в Ницце на юге Франции, был отменен из-за состояния здоровья музыканта. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов Best Events Europe.

"Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически, в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Ранее 70-летний артист отменял концерт в Дубае в связи с проблемами со здоровьем в феврале этого года. Тогда организаторы распространили аналогичное объявление об отмене за два дня до события, пообещав вернуть деньги за проданные билеты зрителям.

Гребенщиков проживает за пределами РФ.