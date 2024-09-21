В Саратове открыли первый тур финала конкурса "Учитель года России"

САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого тура заключительного этапа конкурса "Учитель года России", в котором участвуют 90 учителей, прошла в Саратове. Мероприятие, трансляция которого велась на страницах в соцсетях конкурса, состоялось на площадке областной филармонии имени Шнитке.

Первый тур финала впервые состоится в Саратовской области - на родине победителя конкурса 2023 года, учителя русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олега Янковского. Конкурсные испытания тура, включающие "Урок" и "Педагогическое интервью", пройдут с 21 по 29 сентября.

"Конкурс "Учитель года России" позволяет сформировать сообщество учителей, которые становятся наставниками, как для своих коллег, так и для студентов педагогических вузов, учеников профильных классов. На вас равняются, вы - образец профессионализма и мастерства. Благодаря конкурсу развивается кадровый потенциал системы образования. Важно находить педагогов, которые готовы быть лидерами общественного мнения, работать с коллегами в регионах и личным примером приводить в педагогическую профессию талантливую молодежь", - сказал на открытии в видеообращении министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В первом туре, который пройдет в Саратове, будут участвовать 90 человек из всех регионов РФ. Из них будет отобрано 20 человек, которые примут участие в финальных конкурсных испытаниях в Подмосковье. Победитель будет объявлен 5 октября - в Международный день учителя - в Москве.

Успехов участникам со сцены филармонии пожелала заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман. "Я убеждена, что каждый из вас, вернувшись с конкурса, наполнит вдохновением и новыми идеями, принесет много пользы системе образования своего края, своего родного региона", - обратилась она к участникам.

Как отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, конкурс открывает стране много талантливых учителей, дает им возможности для личного и карьерного роста. "Высокий авторитет конкурса подтверждается тем, что в числе победителей разных лет заслуженные учителя РФ, преподаватели российских и зарубежных университетов, школ при посольствах, общественные деятели", - добавил глава региона.

О конкурсе

Конкурс "Учитель года России" главный в сфере образования в РФ, в 2024 году он пройдет в 35-й раз. Цель конкурса - выявление, поддержка и поощрение наиболее талантливых педагогов, распространение их опыта и повышение престижа учительского труда. Победитель конкурса получает "Большого хрустального пеликана" и премию в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей.