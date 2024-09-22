Съевший человеческое сердце каннибал вернулся из зоны СВО

Известно, что маньяк Дмитрий Малышев заключил в 2024 году контракт с МО РФ. Домой мужчина вернулся из-за отпуска по ранению.

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Глава сельского поселения Рахинка (Волгоградская область) подтвердил, что бывший преступник гостит на малой Родине после боев на передовой на Украине.

«Да, он вернулся по ранению… Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно… У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде», — заявил чиновник журналистам портала V1.ru.

Также появилась информация, что Малышев вернется в зону спецоперации, как только завершит лечение.

Напомним, что 10 лет назад Дмитрий Малышев убил знакомого-гастарбайтера, который сделал ему непристойное предложение. После получения срока в виде 25 лет лишения свободы осужденный подписал контракт и отправился на фронт. Примечательно, что в зоне СВО он встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым. Последний знаменит серией убийств девушек из ночных клубов.

Ранее стало известно, что актеру Канахину, состоящему в РДК грозит второе пожизненное.