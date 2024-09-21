Бакальчук принесла соболезнования семьям погибших при нападении на офис Wildberries

Соосновательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук выразила свои соболезнования по отношению к семьям погибших в результате стрельбы у офиса маркетплейса в Москве. Соответствующее видеообращение появилось в ее Telegram-канале.

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— Они навсегда останутся в нашей памяти. А их семьи теперь — наши семьи (…) Мы сделаем все возможное для того, чтобы вы чувствовали, что мы о вас заботимся, о вас думаем, что вы теперь часть нашей большой семьи, — высказалась Бакальчук в публикации.

Сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука отпустили после задержания по делу о стрельбе в офисе маркетплейса. В своем сообщении бизнесмен подчеркнул, что с ним все в порядке, выразил сожаление по факту стрельбы, а также поблагодарил своих подписчиков за оказанную поддержку.

Бакальчук был задержан после стрельбы 18 сентября у головного офиса Wildberries. В результате происшествия погибли два человека — сотрудники охранного предприятия, которые отказали во входе предпринимателю и компании неизвестных мужчин. Также среди раненных были сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

На следующий день компания Wildberries объявила день траура по погибшим охранникам головного офиса компании после стрельбы.

Позже по делу о стрельбе в офисе Wildberries Басманный суд столицы арестовал 10 человек.