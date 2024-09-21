В Сургуте одновременно захоронят пятерых бойцов спецоперации

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа похоронят сразу пятерых участников спецоперации на Украине, передает агентство Muksun.fm. По данным ресурса, печальные новости о гибели Павла Бабуха, Владимира Москальчука, Максима Дрожжинова, Владимира Беляева и Рима Рамазанова получили их семьи в городе. * Согласно материалу, 35-летний Бабух заключил контракт с российским Минобороны и служил в штурмовом отряде "Шторм Z". По словам близких, с 25 января он считался без вести пропавшим на Авдеевском направлении. * 37-летний Москальчук закончил местный госуниверситет и до участия в боевых действиях работал в сфере торговли финансовыми активами. * Дрожжинов до СВО занимался строительством жилых зданий, прокладкой дорог и других объектов архитектуры и инфраструктуры. У него осталась дочь, которой мужчина посвящал стихи в соцсетях. * Беляев был уроженцем Тюменской области, но последние годы жил в Сургуте. О его гибели в середине месяца написали тематические паблики. * 53-летний Рамазанов решил участвовать в боевых действиях несмотря на возраст. О его смерти тоже стало известно из соцсетей. Летом в Казани вдова бойца СВО на протяжении месяца не могла похоронить мужа из-за денег: у нее попросили 51 тыс. руб. за транспортировку его останков.