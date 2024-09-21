Роспотребнадзор назвал симптомы нового варианта коронавируса XEC

Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию с распространением нового варианта коронавируса XEC в Европе и России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

XEC — рекомбинант двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, впервые его обнаружили в ФРГ в июне. Среди симптомов нового варианта — лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, усталость, уточнили в Роспотребнадзоре.

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После обнаружения XEC в Германии этот штамм был выявлен еще в нескольких странах Европы. Также выяснилось, что весной 2024 года его обнаружили в Италии, но ученые загрузили сведения о нем в базу данных только в сентябре.

«Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона», — отметили в ведомстве.

Директор Института генетики в Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предупредил, что XEC более заразен, чем другие варианты. Он предположил, что именно этот штамм может стать доминирующим предстоящей зимой.