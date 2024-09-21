Сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес» у экс-жены Матвея Сафонова

Сотрудники ГИБДД изъяли «Мерседес» у Анастасии Казачек — экс-жены вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова. Это произошло, когда женщина ехала из Краснодара в Москву. Поводом стали исковые заявления самой Казачек относительно алиментов, сообщает Telegram-канал «База».

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Анастасия Казачек ехала на «Мерседесе» из Краснодара в Москву, когда ее остановили сотрудники ГИБДД. Система «Поток» автоматически обнаружила, что автомобиль внесен в стоп-лист.

Оказалось, что автомобиль оформлен на Матвея Сафонова и находится в розыске у приставов, поскольку после заявлений Казачек «на Матвее висит большой долг по алиментам».

В итоге машина была изъята и отправлена на штрафстоянку.

Источники «Базы» из окружения Анастасии отметили, что женщина настаивает на продолжающемся «гостевом браке» с Сафоновым. Якобы даже после развода у пары продолжались отношения, и футболист ездил к ней в Краснодар.

Матвей Сафонов уже сделал предложение своей новой девушке.

Ранее на судебном процессе бывшая жена Сафонова заявила, что ее ребёнку необходимы 238 млн рублей до наступления совершеннолетия.