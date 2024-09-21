В Подмосковье состоялся тестовый полет учебного самолета Tango

Российский холдинг S7 Group совместно с СибНИА провел тестовый полет летного демонстратора самолета Tango. Об этом пишет пресс-служба компании в официальном Telegram-канале.

В ходе испытаний воздушное судно совершило отрыв от полосы, выполнило программу первого вылета и успешно приземлилось, уточнили в S7 Group.

В пресс-службе отметили, что самолетом управлял летчик-испытатель-инструктор 1-го класса Владимир Барсук Сибирского НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина.

Самолет планируется использовать для первоначальной подготовки авиационных кадров в России.

Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет. Его разрабатывали последние полтора года на технической базе S7 в Торбеево. Демонстратор изготовлен из отечественных композитных материалов, на него установлен двигатель UL Power 520is.