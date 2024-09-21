Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»

Артист Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни. Причина смерти не называется, пишет «Российская газета».

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Прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославец.

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. В 2004 окончил РАТИ-ГИТИС, получив образование по специальности «актёр драматического театра и кино».

Актер сыграл в картинах и сериалах «Дорогая Маша Березина», «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?», «Наша Russia. Яйца судьбы».

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Моргунов два года служил в столичном театре «У Никитских ворот». Также работал ведущим на мероприятиях.

Ранее ушел из жизни народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Ему было 77 лет. Причиной смерти артиста стала тяжелая продолжительная болезнь.