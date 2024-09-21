Глава кубанского города предупредил жителей о фейках в соцсетях

Глава города Тихорецк Краснодарского края Евгений Голубь предупредил жителей о фейках, распространяемых в соцсетях от его имени. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов! Это фейк!» — заявил глава кубанского города.

Ранее в Тихорецком районе вспыхнул пожар после падения осколков беспилотного летательного аппарата. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, началась детонация взрывоопасных предметов. В районе организовали временную эвакуацию.