В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей

Там могут «повлиять на детей соответствующим образом».

Палеонтологический больше подойдёт для экскурсий. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

«Теории Дарвина нет. Есть гипотезы, базирующиеся на его труде «Происхождение видов», которые частично были признаны фактом, подтверждены развитием науки, а частично опровергнуты. Виды не происходят путём естественного отбора, никто не наблюдал происхождение видов. Эта часть его предположений не подтверждена естественными науками. Таким образом, есть различные гипотезы, касающиеся эволюционного процесса. В школьных учреждениях, к сожалению, эту разницу не проводят. Очень важно привести школьные учебники в соответствие с тем состоянием науки, которое действительно подтверждается научным знанием, а не идеологией. Это прямо надо красным шрифтом повесить. За научным знанием, а не идеологией. По музею дарвинизма опасаюсь я, что те, кто ведут этот музей, они имеют свою позицию, свою повестку дня и будут влиять на детей соответствующим образом. А вот Музей палеонтологии, например, гораздо интереснее. Показать им развитие эволюции, показать разные варианты. Каким образом из носорога вылез кто-нибудь другой. Мы живём в свободной стране, зачем закрывать. Но стоило подумать, что водить туда регулярные экскурсии при условии, что этот музей, это направление мысли, находится на строго безбожной позиции, было бы неразумно и непродуктивно. Если речь идёт о детях, то их индоктринировать в насильственном порядке к безбожию нельзя».

Ранее идею исключить теорию Чарльза Дарвина из школьных учебников предложил помощник премьер-министра Чечни и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев. По его мнению, теория противоречит религиозному воспитанию и способствует «духовному разложению» детей.