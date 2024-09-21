Умер народный артист России Владислав Верестников

Скончался солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников. Об этом сообщила пресс-секретарь ГАБТа Катерина Новикова, передает РИА Новости.

Артист умер на 78-м году жизни, после продолжительной болезни.

Владислав Верестников работал в Большом театре с 1977 по 2006 годы. Он исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов.

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С 2006 года преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки им. Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской.

Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.