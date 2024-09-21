Пострадавшим в Курской области дополнительно выделили по 10 тысяч рублей

Правительство по поручению президента направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть постоянное место проживания. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

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Выплата составит 10 тысяч рублей на человека. Предполагается, что средства позволят гражданам покрыть самые срочные расходы.

"С учетом ранее выделенных бюджетных ассигнований на эти цели общий объем выплат единовременной материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, составит более 1,5 млрд рублей", - отметили в правительстве.

Ранее из резервного фонда правительства было выделено 3 млрд рублей для выплат курянам, полностью утратившим имущество первой необходимости. Они получат по 150 тысяч рублей.