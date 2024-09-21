В российском регионе восстановилось движение поездов после атаки БПЛА

Движение пригородных и пассажирских поездов на участке Тихорецкая — Батайск на Кубани заработало в штатном режиме после атаки БПЛА, сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги. В пресс-службе отметили, что в субботу, 21 сентября, маршруты двух поездов были изменены, а еще двух — сокращены.

Движение пригородных и пассажирских поездов на участке Тихорецкая — Батайск осуществляется в штатном режиме. Составы следуют по своим маршрутам, — говорится в сообщении.

На фоне атаки дронов в Тихорецком районе на прилегающей к железной дороге территории изменились маршруты поездов № 809 (Кисловодск — Ростов) и № 144 (Москва — Кисловодск). Составы следовали через Краснодар. Также сократились маршруты пригородных поездов № 6972 (Степная — Тихорецкая) и № 6971 (Тихорецкая — Степная). Составы шли до станции Леушковская.

Задержка поездов дальнего следования составила более четырех часов. Пассажирам предоставили питание.

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Ранее эвакуированных жителей Тихорецкого района Кубани отвезли в гостиницы из пунктов временного размещения после атаки украинских БПЛА на регион. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пояснил, что такие меры приняты для комфорта граждан.