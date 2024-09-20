В Подмосковье сохранится высокий класс пожароопасности в выходные

В Московской области сохранится высокий класс пожароопасности в ближайшие выходные.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства.

«21 и 22 сентября на большей части территории региона ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — IV класс пожарной опасности», — заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал заморозки в столичном регионе в ночь на 23 сентября.