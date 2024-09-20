Что известно о зоогостинице в Москве, где нашли мертвых псов

Тела мертвых собак в холодильнике и запертых в полной антисанитарии щенков обнаружили в московской зоогостинице Oh! My dog! Выживших питомцев госпитализировали в тяжелом состоянии, за их жизнь борются ветеринары. Сотрудники зоогостиницы не выходят на связь. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого случая.

Что произошло в зоогостинице Oh! My dog!

Все началось три недели назад, когда москвичка Екатерина (имя изменено — прим. «ВМ») обнаружила в лесу нескольких щенков. Отдать питомцев на передержку не удалось, поэтому женщина решила отвезти их в зоогостиницу Oh! My dog! в Лосиноостровском районе. Сотрудница согласилась принять щенков за 50 тысяч рублей.

Перед этим питомцев обследовали в ветклинике и привили.

— До приезда сдала анализы на инфекции, у нас все отрицательно было, — рассказала Екатерина в беседе с РЕН ТВ.

Изначально сотрудница зоогостиницы активно поддерживала контакт с Екатериной, высылая ей фотографии и видеоролики с животными. Щенки жили вместе с другими собаками. Сотрудники уверили Екатерину, что собаки привиты, а еды и воды хватает на всех.

В какой-то момент сотрудница перестала выходить на связь, и тогда Екатерина решила самостоятельно проведать щенков. Дверь в зоогостиницу оказалась открыта, персонал внутри отсутствовал.

— Видно, что там не было никого несколько дней. Зашла и начала искать своих щенков. Я их нашла, было очень темно, ничего не видно. Я их схватила в охапку и побежала оттуда, — вспоминает Екатерина.

Спасенных из зоогостиницы щенков она отвезла в ветклинику, где у них диагностировали опасный коронавирусный энтерит.

На следующий день Екатерина вернулась в Oh! My dog!, чтобы забрать оставшихся питомцев. Решив осмотреться, она вскоре обнаружила в холодильнике мертвые тела нескольких собак. На стене в одной из комнат девушка заметила номера телефонов других хозяев. Она рассказала им о произошедшем и попросила срочно забрать оставшихся питомцев.

Что говорят о заведении Oh! My dog! другие клиенты

Екатерина рассказала, что выбрала Oh! My dog! по рекомендации знакомых и по отзывам других хозяев в интернете. И действительно, клиенты в основном отзываются о зоогостинице положительно. По словам клиентов, сотрудники хорошо справляются со своей задачей, занимаются дрессировкой и воспитанием питомцев. В некоторых случаях собаки настолько привязываются к временным хозяевам, что отказываются покидать зоогостиницу.

Однако некоторые хозяева все-таки отмечали недостатки. Так, с одной из клиенток сотрудники также долгое время не выходили на связь, другую не пустили на территорию зоогостиницы. Еще одна женщина пожаловалась на ухудшение здоровья питомца.

— Моему псу эта гостиница не подошла. Подхватил отит. Я бы не советовала это место, — поделилась одна из клиенток в «Яндекс Картах».

Как безопасно отдать питомца на передержку

Зоозащитница Ольга Еремеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что подобные случаи нередки. По ее словам, хозяева могут забрать пострадавших питомцев домой и обратиться в полицию. Тем не менее гарантировать, что дело дойдет до серьезных разбирательств, нельзя.

— К сожалению, на моем опыте до суда никогда не доходило. До громких разбирательств, до привлечения сотрудников полиции, до заявлений — да. Но по факту состав преступления не был озвучен еще ни разу на моем опыте, — пояснила зоозащитница.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Еремеева посоветовала обязательно заключать договоры с зоогостиницами. В таком случае нарушителей можно будет привлечь к ответственности за несоблюдение его условий. При этом потерпевшая Екатерина такого договора с Oh! My dog! не заключала.

Кроме того, следует постоянно поддерживать связь с сотрудниками зоогостиницы, регулярно запрашивать у них фото- и видеоотчеты.