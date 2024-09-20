Вассерман: в школьных учебниках должна быть теория эволюции Докинза

Вассерман считает, что в школьных учебниках должна быть теория эволюции Докинза
Полагать теорию Чарльза Дарвина опасной для детей крайне нелогично, считает член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал обращение помощника председателя правительства, экс-премьера Чечни Муслима Хучиева к министру просвещения с призывом убрать из школьной программы дарвинистскую теорию.
По мнению чиновника, дарвинистское учение способствует «духовному разложению детей». Комментируя это, Вассерман 20 сентября рассказал «Парламентской газете», что не стоит отвергать эту теорию: для детей будет полезнее сочетание научных знаний и религии.
«Ссылкой на Бога можно обосновать любые нормы поведения, представления о природе, в том числе и представления, изложенные в теории эволюции. В этом смысле она не противоречит религии, — сказал парламентарий. — Дело в том, что уже много веков вполне верующие люди обсуждали, как, собственно, можно совместить представления, изложенные в разных священных писаниях. Именно в разных, потому что изучали этот вопрос не только в религиях, опирающихся на Библию, но и иудаизме, и исламе. В конечном счете, почти все пришли к выводу, что задача людей — постичь замысел Божий, в чем бы он ни состоял, а заодно уже разобраться, почему божественное откровение изложено в тех или иных конкретных терминах».
По словам Вассермана, такие представления, на первый взгляд, трудно совместить с современными взглядами, но способы такой «стыковки» уже найдены.
«Требующие исключить какие-нибудь сведения из учебников на том основании, что они не соответствуют той или иной религии, на самом деле умаляют саму эту религию. Принижают ее способность объяснять происходящее в реальном мире», — отметил депутат.
Говоря о преподавании теории эволюции в школе, Вассерман отметил, что ее излагают в несколько устаревшем формате и это приводит к недопониманиям.
«Дело в том, что Дарвин, как практически любой первооткрыватель, определил лишь основные черты эволюции. По сути, только указал направление, а исследовать его должны уже последующие специалисты. Поэтому у тех, кто знает теорию эволюции только по школьному изложению, могут появиться некоторые сомнения, — продолжил Вассерман. — Лично я, будь моя воля, включил бы в школьную программу изложение теории эволюции не по Дарвину, а по Докинзу. Его основные труды появились примерно полвека назад».
Выводы Ричарда Докинза «с тех пор уже так тщательно проверены, что их совершенно спокойно можно включать в школьную программу, не опасаясь научить чему-то ошибочному», отметил депутат.
«В то же время они уже доведены, в том числе усилиями самого Докинза, до уровня понятности и доступны школьнику. Считаю, что такое изменение школьной программы даст меньше поводов для сомнений в правильности теории эволюции», — добавил он.
В любом случае, по мнению депутата, исключение из школьной программы чего бы то ни было, «потому что оно не соответствует религии», с точки зрения самой религии выглядит довольно странным.