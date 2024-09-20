Политолог Марков назвал возможные причины закрытия Comedy Club

Политолог Сергей Марков в беседе с "Радио 1" прокомментировал новость о закрытии шоу Comedy Club. По его словам, это могло произойти по разным причинам.

"Я уж не знаю, по каким причинам (закрывают проект), может по финансовым, перестал приносить прибыль. Может, потому что кто-то из начальников Comedy Club выступил с антироссийской позицией. Может, сочетание этих факторов", - отметил эксперт.

При этом он считает правильным уход проекта с медийного пространства.

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Комик и продюсер Гарик Харламов объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club. Его слова сайту «Страсти» передала пресс-служба ТНТ.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — рассказал Харламов.

Премьера финального выпуска Comedy Club состоится 20 сентября в 21:00. В начале прозвучит официальное заявление резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Затем с проектом попрощаются звезды шоу «Женский стендап» Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян и Варвара Щербакова.

Также в программе поучаствуют шоумен Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры из шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Вдобавок актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Напомним, Comedy Club выходило на ТНТ с 23 апреля 2005 года. Всего вышло в эфир 20 телесезонов юмористического шоу и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, 4 тысячи миниатюр и порядка 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.

Юмористическое шоу Comedy Club закрывается из-за ухода основного костяка, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт предположил, что вряд ли проект будут пытаться реанимировать. Он отметил, что из первого состава остались только юмористы Гарик Харламов и Павел Воля. Так, напомнил продюсер, Гарик Мартиросян ушел в другую деятельность, а Семен Слепаков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и вовсе живет за границей и «сочиняет антироссийские песенки».

Осмелюсь предположить, что Comedy Club не будут реанимировать. Костяк основной команды Comedy Club, по сути, рассыпался. Кто где. Слепаков сочиняет антироссийские песенки за границей, Мартиросян ушел в другую деятельность. Харламов и Воля до сих пор на экранах. Основной костяк разбежался, — высказался Рудченко.

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Представители телеканала ТНТ сообщили, что юмористическое шоу Comedy Club будет закрыто. Его последний выпуск выйдет в эфир в пятницу, 20 сентября. Шоу нередко подвергали критике за неоднозначные шутки. Станет ли российскому телевидению лучше без Comedy Club, «Вечерняя Москва» обсудила с певцом Юрием Лозой.

По его словам, однозначного юмора сейчас нет ни у кого, да и подход к нему в нынешнее время изменился.

— Я как-то поставил молодым ребятам номер юмориста Михаила Евдокимова, над которым мы хохотали до этого чуть ли не до упаду. А они не улыбнулись ни разу, сказали, что не хватает плотности юмора, все затянуто. А мне, например, кажется, что это смешно. Теперь совсем другой подход, — поделился артист.

Он отметил, что в Comedy Club шутки набрасываются одна на другую и должны идти сплошным потоком. При этом их качество уже не обсуждается.

— А шутить при таком шквале, в таком потоке юмора, который сейчас несется со всех сторон, найти что-то новое невозможно. Поэтому все становится очень банально, — считает собеседник «ВМ».

При этом шутки в Comedy Club повторяются или оказываются очень похожи на другие. Из-за того, что Comedy Club закроется, ничего страшного не произойдет, отметил Лоза. Сейчас и так много других юмористов.

— Как в песне: «Отряд не заметил потери бойца». Сейчас столько всяких «Уездных городов», «Однажды в России». «Уральские пельмени» с утра до ночи идут, — подчеркнул певец.

Многие артисты юмористического шоу Comedy Club переросли его формат, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, программа просуществовала достаточно долго, но время и пространство меняются. Как отметил продюсер, все, кто вышел из Comedy Club, «выросли из этих штанишек».

У всего есть свое начало и свой конец. Comedy Club просуществовал достаточно много лет. Люди растут, артисты становятся самостоятельными, время и пространство меняются. Все, кто вышел из Comedy Club, уже выросли из этих штанишек. Кто-то делает что-то свое и довольно неплохо, многие переросли этот формат, — высказался Пригожин.

По его мнению, ничего страшного в закрытии Comedy Club нет. Он уверен, что на замену юмористической программе придет что-то другое. Пригожин добавил, что в Comedy Club участвовали много ярких личностей, в частности Гарик Мартиросян, Демис Карибидис, Гарик Харламов, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и Павел Воля.

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Один из основателей Comedy Club, продюсер Арташес Саркисян в разговоре с NEWS.ru признался, что давно уже не испытывает никаких эмоций по поводу данного юмористического шоу, в том числе эмоций у него не вызвала и новость о закрытии передачи. По его словам, «это прошло мимо» него. Продюсер подчеркнул, что также не курсе о дальнейших планах телеканала.

Я давно уже никаких эмоций, связанных с Comedy Club, не испытываю. Не знаю, что там задумали на канале. Это прошло мимо меня. Абсолютно нет никаких эмоций, — высказался Саркисян.

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Директор ТНТ Тина Канделаки прокомментировала закрытие Comedy Club. Она назвала происходящее вокруг этого сообщения «истерикой» и отметила, что «одни армяне приходят, другие уходят».

Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

«Какая истерика по поводу Comedy Club. Слава Богу, армян в стране много. Одни армяне приходят, другие уходят», - произнесла Канделаки.

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Певица Слава считает, что юмористическое шоу Comedy Club ожидает не закрытие, а ребрендинг. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на открытии караоке «Русское Радио» в клубе-ресторане BIRDS by Vasilchuki, звезда подчеркнула, что руководство шоу идет в ногу со временем.

Я думаю, что они хотят сделать ребрендинг, обновиться. Я человек старой школы — мне что Comedy Club, что КВН назывались бы так всю жизнь. Но есть поколение новых ребят, которым хочется новенького, просто ребята идут в ногу со временем, — заявила Слава.

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Поклонники устроили настоящий флешмоб в блоге комика Гарика Харламова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после того, как тот сообщил о закрытии шоу Comedy Club. Юмористу предложили назвать обновленную программу «Харламеди» и предположили, что после третьего брака ему стало «не до смеха».

Прощай Камеди, встречай Харламеди, — пошутил комментатор Павел.

Зритель по имени Дмитрий предположил: после свадьбы Гарик больше не может смеяться, а также, что ходить на работу ему теперь запрещает жена. Подписчик Сергей считает: Харламову было настолько лень работать, что он решил закрыть проект. Поклонница Светлана отметила, что программа «Аншлаг» пережила даже Comedy Club.

Молодцы, что закрываетесь. Давно пора, юмор это не твое, Гарик, Масляков бы такое одобрил, — написал подписчик Игорь.

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