В РПЦ высказались об исключении из школьной программы теории Дарвина

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал предложение экс-председателя правительства Чеченской республики Муслима Хучиева исключить из школьной программы теорию Дарвина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лукьянова, теория Дарвина является «вводящей в заблуждение», «безнравственной», а также противоречит православной религии. Он добавил, что многие из ученых также подвергали ее сомнению, поскольку она «идет вразрез с современной наукой».

«Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения как наша вселенная. <...> Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — заявил он.

Ранее Хучиев призвал убрать теорию Дарвина из школьной программы.