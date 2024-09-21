Появились подробности о возможном участнике видео с проституткой в Госдуме

Депутат-коммунист Денис Парфенов, возможный участник видео с проституткой в одном из кабинетов в Госдуме, оказался женат. Подробности появились в Telegram-канале Shot.

36-летний парламентарий отбил будущую супругу у товарища-однопартийца около пяти лет назад. У пары родились двое детей Жена Парфенова в прошлом подрабатывала репетитором по английскому языку, а потом стала помощницей мужа в Госдуме.

До этого в КПРФ заявили, что комментировать видео с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что в нем «нет фактуры».

Депутат Госдумы Александр Ющенко, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, отметил, что к деятельности партии случай отношения не имеет — это лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов».

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20 сентября по соцсетям разошлась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая в здании нижней палаты парламента.