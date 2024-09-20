Синоптик предупредил о сильных заморозках в нескольких регионах

В Тверской и Смоленской областях ожидаются ночные заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что в понедельник, 23 сентября, температура воздуха опустится до −4 градусов, а днем составит около 15 градусов тепла.

В воскресенье в средней полосе ночные температуры будут в диапазоне 5–8 градусов выше нуля, в дневные часы прогнозируется 10–15 градусов тепла. В понедельник похолодает до нулевой отметки, в некоторых регионах Центрального федерального округа — Тверской, Смоленской, Ивановской и Костромской областях — ожидаются заморозки до —4 градусов, днем — около +15, — предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге тем временем температура понизится в связи с тем, что европейская территория будет находиться в холодной части антициклона. Так, начиная с воскресенья, 22 сентября, в дневные часы температура воздуха составит около 15 градусов, уточнил эксперт.

Он добавил, что в Ленинградской области возможны ночные заморозки. Но со вторника, 24 сентября, петербуржцев ожидает умеренно теплая погода — до 20 градусов, рассказал синоптик. По его словам, возможны дожди.

В центре Европейской России прогнозируется значительное понижение температуры в воскресенье и понедельник. Связано это с тем, что с северо-запада начнет поступать холодный воздух, — добавил Вильфанд.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что первый снежный покров может опуститься на Москву уже в конце октября. Она подчеркнула, что снег выпадет, но практически сразу же растает. По словам синоптика, устойчивый снежный покров сформируется к концу ноября.