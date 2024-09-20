Танцевальные звезды мировой величины выступят на фестивале Gorilla Respect My Talent

21 сентября в Москве состоится юбилейный танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent, который обещает стать событием года в уличных танцах. На одной площадке соберутся признанные звезды мировой сцены, вдохновляющие десятки тысяч танцоров по всему миру. Такие гуру танцевальной индустрии, как Joseph Go, Nelson и Tatsuo, войдут в судейскую команду соревнований и проведут мастер-классы.

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Француз Joseph Go – победитель международных баттлов, арбитр с большим стажем и признанный хореограф мирового уровня, специализирующийся на стилях хип-хоп и афро. Его постановки отличает мощная энергетика и креативный подход, которые раздвигают границы современного уличного танца.

Nelson, легендарный французский мастер стиля поппинг, прославился впечатляющими победами на крупнейших мировых ивентах, включая культовые соревнования Juste Debout. Уникальные движения и многолетний опыт сделали его одним из самых уважаемых танцоров и судей на международной арене.

Tatsuo, один из ведущих японских танцоров, станет судьей в соревнованиях направления хаус. Его перформансы стали эталоном для танцоров по всему миру. Tatsuo неоднократно участвовал и судил престижные международные ивенты, а его имя давно ассоциируется с первоклассным мастерством.

Также на фестивале пройдут мастер-классы от других легендарных представителей поппинга и хип-хопа – Creesto и Fabreezy. Эти танцоры известны не только высокоуровневыми выступлениями, но и вкладом в развитие танцевальных сообществ по всему миру.

Фестиваль Gorilla Respect My Talent станет не просто встречей танцевальных титанов, но и отличной возможностью для всех желающих перенять опыт у признанных мастеров дела, окунуться в атмосферу творчества и вдохновения, а также открыть новые горизонты в мире уличного танца.

Билеты доступны на сайте.