Сотни человек заметили на могиле вагнеровца в Волгограде

В Волгограде сотни человек заметили на могиле Алексея Нагина — Героя России из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

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Нагин участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине. Смертельное ранение в бою Нагин получил два года назад.

По данным издания, 20 сентября у могилы военного на Дмитриевском кладбище собрались сотни людей.

«Цветы ему приносили люди в камуфляжной форме и гражданской одежде, молодежь и пожилые, было немало женщин средних лет», — отмечалось в сообщении в Telegram-канале «Ритуальный патруль».

Нагин в соавторстве с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным снял фильм «Солнцепек» о событиях в Донбассе в 2014 году. Также он работал над новой картиной «Лучшие в аду», посвященной боям ЧВК в городе Попасная Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» вычислили осквернивших могилу основателя компании Пригожина.