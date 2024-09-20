Волонтеры спасли животных из приграничья Белгородской области

Волонтеры вывезли в Москву животных, оставшихся без хозяев в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщают "Страсти".

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Волонтер и главный редактор сайта "Страсти" Елена Ровкова рассказала, что к ним обратилась россиянка, которая вынуждена была кинуть свой дом из-за "прилетов". Женщина рассказала, что в приграничье осталось много домашних животных, чьи хозяева уехали. Спасать кошек и собак, которые были практически у каждого жителя, оказалось некому.

Двое волонтеров из Москвы согласились помочь и прибыли в один из приграничных районов, чтобы отлавливать животных. После этого их эвакуировали в российскую столицу. У них взяли анализы и отправили на передержки, в будущем им планируют найти новых хозяев.