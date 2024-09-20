В Сети появились кадры с цыганских похорон за 10 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «Shot Проверка», проводить поминки у цыган принято 3-4 дня, а доставляют усопшего на самых дорогих авто: Maybach или других Mercedes.

Для покойника соорудили подземный склеп, отделанный мрамором. В нем есть лестница, а на полу уложен ковер. Дополнено «помещение» баром с алкоголем, картинами и различными украшениями. Спиртное, по традиции, нужно для того, чтобы умерший мог «выпить» с другими на том свете. В общей сложности в склепе уместилось 90 литров горячительных напитков.

Сама роскошь нужна из-за цыганского поверья. Они считают, что душа умершего после смерти переходит на новый уровень, а поэтому в последний путь покойного отправляют со всеми удобствами, чтобы в «новом мире» он ни в чем не нуждался. Закрывают склеп многоуровневым пьедесталом.

В среднем цыгане тратят на церемонию от 1 до 10 миллионов рублей. Чаще всего таким способом хоронят на территории Ставропольского края — именно там расположилась самая большая цыганская диаспора.