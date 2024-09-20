Праправнук Пушкина резко высказался о демонтаже памятника поэту в Одессе

Умные украинцы против демонтажа памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Одессе, заявил в беседе с NEWS.ru его праправнук Александр. Он подчеркнул, что это ужасное решение, к которому он очень плохо относится. По словам праправнука поэта, нельзя мешать культуру, спорт и политику.

Ужасное решение, очень плохо к нему отношусь. Я не понимаю, как можно мешать культуру и политику, спорт и политику. Ужасное решение, но что я могу поделать? Они сделают так, как хотят. Но я уверен, что люди в Одессе и на Украине, которые думают головой, отношения к Пушкину не изменят, — высказался Александр Пушкин.

Он рассказал, что у него есть друзья-украинцы, которые против переименования улиц и станций метро. По мнению праправнука Пушкина, так думают умные люди, которые не играют «под носком Америки».

У нас есть друзья-украинцы — они против переименования улиц и станций метро. Так думают умные люди, а не дураки, играющие под носком Америки, — заключил потомок известного поэта.

Глава военной администрации Одесского области Олег Кипер ранее сообщил, что было подписано распоряжение о демонтаже памятника Пушкину в центре Одессы. Он подчеркнул, что все документы уже подготовлены. Мэр города Геннадий Труханов тем временем выступил против данной инициативы.