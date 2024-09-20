В российской школе выставили форму солдата ВСУ

В красноярской школе № 65 выставили на обозрение форму пленного украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Красноярска.

Экспозиция, в которой заметили экипировку, посвящена спецоперации. На стендах также представлены фото российских военных и флаг танковых войск. Передал экспонаты для выставки выпускник школы Данил Лалетин, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Выставка знакомит школьников с выпускниками учебного заведения и родителями учеников, которые проявили отвагу, мужество и героизм при защите нашей Родины», — рассказали в администрации школы.

Ранее член Совета депутатов Балашихи Леонид Любимцев подарил школе №26 пулемет Калашникова, привезенный из зоны спецоперации. Директор образовательного учреждения Анна Лифенко отмечала, что пулемет не является военным атрибутом и пополнит школьный музей. Сам парламентарий отправился в зону проведения СВО еще в 2023 году.