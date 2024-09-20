Врач-психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщения о возобновлении деятельности психотерапевтом Анатолием Кашпировским, а также объяснила популярность его сеансов.

Ранее сообщалось, что Кашпировский возобновил массовые сеансы, вновь обещая своим клиентам излечение от заболеваний и избавление от лишнего веса. По данным Telegram-канала SHOT, на одну из первых встреч в Москве пришло около 300 человек.

Раньше Анатолий Кашпировский был очень популярен в России, поскольку до него ничего подобного у нас не было – его деятельность была диковинкой. Во время его сеансов люди целыми семьями собирались у телевизора, и кто-то прикладывал к нему больную голову, кто-то – больные руки и так далее - каждый изгалялся как мог. Во многом это связано с тем, что психотерапевтическая помощь у нас всегда оставляла желать лучшего – люди не были к ней приучены, она не была сильно распространена. Психотерапевт с хорошо поставленным голосом Кашпировский занимался эриксоновским гипнозом [метод гипноза, при котором люди входят в транс сами, благодаря наводящим вопросам психотерапевта – прим. ред.], и его сеансы, конечно, имели право на существование. Но тут нужно отметить, что в психотерапии принято иметь обратную связь со своими пациентами, при этом у особо впечатлительных зрителей сеансов Кашпировского могло произойти какое-то обострение, ведь не все из них были обследованы не все из них проходили лечение. Так что здесь вставал вопрос о том, куда обращаться человеку, у которого во время удаленной психотерапии произошло обострение. Тем не менее во многих случаях срабатывал эффект самовнушения, эффект плацебо. Люди верили, что сейчас появится этот человек с короткой стрижкой, и он обязательно вылечит их от всех болезней. Так что сеансы Кашпировского действительно помогли многим людям – это в любом случае были терапевтические внушения. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Вместе с тем Никитина выразила мнение, что новые сеансы психотерапевта не будут вызывать такого же интереса у россиян, как в прошлые годы.

«Во-первых, со времен активной деятельности Кашпировского уже прошло много времени. Во-вторых, сейчас можно открыть интернет, и найти там информацию о самых разных практиках или техниках медитаций. Многие люди сейчас пытаются все это монетизировать и продавать, причем часто это люди без специального образования. Так что на том поле, где раньше Кашпировский был один, теперь работает множество его конкурентов. Возможно, к нему в дальнейшем будут обращаться его давние поклонники – люди в возрасте», — отметила эксперт.

Отвечая на вопрос об эффективности сеансов Кашпировского, психотерапевт отметила, что «большинство людей достаточно внушаемы».