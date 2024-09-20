В Кремле прокомментировали возможный запрет чайлдфри

Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне предложений запретить чайлдфри.

© РИА Новости

Напомним, что 19 сентября председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение «чайлдфри» нужно законодательно запретить в России. По мнению сенатора, эта идеология является «зарубежным, враждебным проектом». Сейчас тема запрета находится в проработке Минюста и экспертов.

«Все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что демографическая проблема в России — один из основных вызовов. По словам представителя Кремля, повышение рождаемости в стране является одним из главных приоритетов властей.