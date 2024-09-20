В одной из школ Красноярска выставили форму пленного солдата ВСУ

В Красноярске в школе N65 организовали экспозицию, посвященную специальной военной операции (СВО). Среди прочего среди экспонатов представлена форма, которая принадлежала солдату Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в группе образовательного учреждения во "ВКонтакте".

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"Выставка знакомит школьников с выпускниками учебного заведения и родителями учеников, которые проявили отвагу, мужество и героизм при защите нашей Родины", - рассказали в администрации школы.

Учителя и ученики выразили благодарность выпускнику учреждения Даниле Лалетину, который передал для выставки форму военнослужащего РФ, флаг танковых войск, в которых служит мужчина, а также китель пленного украинского солдата.

До этого в Балашихе депутат передал одной из школ пулемет Калашникова, привезенный с СВО.