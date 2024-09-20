«Бабье лето» в Центральном регионе страны стоит ждать не раньше октября, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. Заморозки придут в Московский регион в ночь с 22 на 23 сентября, при этом дождей все так же не ожидается, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

«Заморозки придут в ночь с воскресенья на понедельник и охватят, скорее всего, только восточную половину Центрального федерального округа – это Московская область, восток Тульской области, Рязанская область, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области. А что касается западной половины, то в воскресенье дневная температура очень сильно понизится, где-то до +12… +17 градусов. Накануне в субботу будет +17… +22. Под утро понедельника совершенно другая ситуация», – сказал Шувалов.

Он отметил, что осадков в ближайшее время не ожидается и подчеркнул, что сентябрь идет на рекорд по их количеству.

«С осадками ситуация гораздо напряженнее, потому что из-за этого и пожароопасность уже достигла чрезвычайной степени практически по всему Центральному федеральному округу. И осенняя засуха вредит работникам сельского хозяйства и полям. Погода в целом осенняя, близкая к обычной, но по количеству осадков сентябрь, конечно, очень сильно проигрывает. Даже местами идет на рекорды», – указал собеседник НСН.

Кроме того, синоптик отметил, что «бабье лето» в Московском регионе стоит ждать не раньше октября.

«"Бабье лето" – это период хорошей погоды, наступающей после первого осеннего ненастья. Первое осеннее ненастье мы еще толком не видели. Так что ждем бабье лето только в октябре, раньше не дождемся. Оно обязательно будет, потому что после неприятной погоды всегда есть окна хорошей погоды. Вот каким будет это бабье лето, сейчас загадывать просто-напросто было бы неправильно», – добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 19 сентября в столичном регионе начнется понижение температуры, а с 22 сентября придет климатическая осень. По его словам, в начале следующей недели в предутренние часы показания термометров в Москве понизятся до +1 градуса, в Подмосковье – до -1 градуса, передает «Радиоточка НСН».