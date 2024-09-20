В Детском клиническом центре в Подмосковье заработало отделение критических состояний

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центр критических состояний, специалисты которого будут координировать оказание медицинской помощи в больницах Московской области маленьким пациентам при тяжелых состояниях здоровья, заработал на базе недавно открывшегося Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

"Центр критических состояний работает круглосуточно, без выходных. Он представляет из себя своего рода диспетчерскую для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии подмосковных больниц. При необходимости специалисты центра будут выезжать непосредственно в медицинские организации региона для помощи коллегам в самых сложных случаях. Кроме того, сотрудники центра координируют экстренную госпитализацию и перевод пациентов в профильные больницы Подмосковья с учетом занятости коечного фонда", - привели в тексте слова министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка.

В пресс-службе добавили, что в центре критических состояний работают опытные анестезиологи-реаниматологи, а также выездная бригада. Сотрудники центра будут проводить оперативные выезды в медорганизации региона для проведения консультаций, координировать межбольничные переводы пациентов и проводить телемедицинские консультации в качестве центра второго мнения.