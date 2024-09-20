Участник программы «Время героев» возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

Участник программы «Время героев» Александр Суразов назначен председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил врио Главы региона Андрей Турчак

«Капитан Александр Суразов назначен председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай», — цитирует указ telegram-канал «Время героев».

Суразов будет заниматься вопросами создания спортивной инфраструктуры в регионе и развитием спортивных секций.

До назначения Суразов встретился с Турчаком в Москве и дал согласие на должность председателя регионального комитета. В своих обязанностях он будет сосредоточен на развитии спортивной инфраструктуры в регионе, включая строительство спортивных комплексов и многофункциональных площадок. Суразов также планирует активно развивать секции боевых видов спорта, в частности самбо, в школах и колледжах Республики Алтай. Турчак подчеркнул, что спорт в регионе должен стать неотъемлемой частью жизни каждого гражданина, независимо от возраста.