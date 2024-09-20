Николая Дроздова предупредили о грозящей слепоте

Телеведущему Николаю Дроздову диагностировали болезнь, из-за которой он может ослепнуть. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Николай Дроздов недавно обратился за помощью к врачам и пожаловался на резкое ухудшение зрения. Бывший ведущий программы «В мире животных» рассказал, что перестал четко видеть.

Врачи диагностировали у него прогрессирующую глаукому, из-за которой Николай Дроздов может полностью ослепнуть, пишет Mash.

Более 10 лет назад из-за катаракты Николаю Дроздову провели операцию, удалив хрусталики и вживив линзы. После падения и перелома ребер в январе 2023 года у него стал хуже видеть правый глаз.

Ранее СМИ сообщили о том, что Николай Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии и у него якобы была обнаружена злокачественная опухоль. Однако дочь ученого-зоолога опровергла эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.