Татьяна Васильева покинула «Ленком»

77-летняя актриса Татьяна Васильева ушла из «Ленкома». 16 сентября она сыграла последний спектакль.

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Актриса подтвердила уход изданию mk.ru. На вопрос, правда ли, что она покидает «Ленком, ответила: «Да, правда».

Других комментариев Васильева не дала. Известно, что она уйдет из «Ленкома» вслед за народным артистом Евгением Герасимовым.

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Год назад Васильева говорила, что для нее важен театр и она не хочет никого подводить. Знаменитость была задействована в спектаклях «Шут Балакирев» и «Женитьба».

Ранее Васильева рассказывала, что обеспечила внуков квартирами в Москве. Она не печет для них пироги и не вяжет родственникам носки – актриса работала. При этом Васильева много времени проводит с внуками и делится с ними секретами.