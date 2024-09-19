В Москве пройдет Public Talk «Профессия коммуникатор: практичное сегодня, футуристичное завтра»
Ассоциация менеджеров на площадке МИА «Россия сегодня» 26 сентября проведет заседание комитета по СМИ и информационной политике в формате Public Talk на тему «Профессия «коммуникатор»: практичное сегодня, футуристичное завтра». Регистрация по ссылке.
Время проведения: 15:00 – 17:00
Регистрация участников: 14:30
Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4 (МИА «Россия Сегодня», зал. Президентский)
Ключевые темы:
- Какие направления деятельности включает в себя современное понятие «коммуникатор»?
- Как изменилась профессия за последние 20 лет?
- Какие ключевые вызовы стоят сейчас перед коммуникаторами?
- Плюсы и минусы профессии?
- Какие кейсы демонстрируют исключительную важность коммуникаций в современном мире?
- Как профессия будет эволюционировать?
Модератор:
Ирэн Шкаровская, директор по корпоративным коммуникациям, QIWI (АО «КИВИ»).
Участники мероприятия:
- Валерий Левченко, руководитель Центра развития коммуникаций в сфере ИТ «Приоритет»
- Мария Высоцкая, управляющий директор Red Digital
- Марина Слуцкая, директор подразделения по устойчивому развитию и международному сотрудничеству АО «ДОМ.РФ
- Кермен Манджиева, эксперт по стратегическим коммуникациям
Информационные партнеры: Rambler&Co, Вечерняя Москва, Гарант