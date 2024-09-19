В Москве пройдет Public Talk «Профессия коммуникатор: практичное сегодня, футуристичное завтра»

Ассоциация менеджеров на площадке МИА «Россия сегодня» 26 сентября проведет заседание комитета по СМИ и информационной политике в формате Public Talk на тему «Профессия «коммуникатор»: практичное сегодня, футуристичное завтра». Регистрация по ссылке.

Время проведения: 15:00 – 17:00

Регистрация участников: 14:30

Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4 (МИА «Россия Сегодня», зал. Президентский)

Ключевые темы:

Какие направления деятельности включает в себя современное понятие «коммуникатор»?

Как изменилась профессия за последние 20 лет?

Какие ключевые вызовы стоят сейчас перед коммуникаторами?

Плюсы и минусы профессии?

Какие кейсы демонстрируют исключительную важность коммуникаций в современном мире?

Как профессия будет эволюционировать?

Модератор:

Ирэн Шкаровская, директор по корпоративным коммуникациям, QIWI (АО «КИВИ»).

Участники мероприятия:

Валерий Левченко, руководитель Центра развития коммуникаций в сфере ИТ «Приоритет»

Мария Высоцкая, управляющий директор Red Digital

Марина Слуцкая, директор подразделения по устойчивому развитию и международному сотрудничеству АО «ДОМ.РФ

Кермен Манджиева, эксперт по стратегическим коммуникациям

Информационные партнеры: Rambler&Co, Вечерняя Москва, Гарант