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На Сахалине россияне спасли 300-килограммовую акулу и отпустили на волю. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Хищница запуталась в сетях в Охинском районе. Рыбакам пришлось вытянуть ее на мелководье, чтобы освободить от сетей. После этого акулу отпустили. Она уплыла назад в море, помахав спасателям хвостом.

Ранее сообщалось, что на Сахалине зоозащитники спасли раненого сивуча. Тогда волонтеры нашли пострадавшее животное на Охотском побережье Корсаковского района. На шее самки сивуча находилась пластиковая удавка, которая глубоко врезалась в кожу.