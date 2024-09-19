В Минпросвещения рассказали о новой диагностике для детей мигрантов

Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по обязательному прохождению языковой диагностики детьми мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает РИА Новости.

«В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным образовательного ведомства, эти методы позволят заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников, чтобы помочь им в знании русского языка.

До этого Министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей-мигрантов, которые не владеют или владеют на слабом уровне русским языком. Ведомство призвало ограничить их до трех человек в одном классе.

По данным ведомства, на конец 2023-2024 учебного года около 12% учеников-иностранцев плохо знали русский язык. Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявлял, что в случае, если ребенок не знает или не владеет русским языком, то он не может учиться в России.