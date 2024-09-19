Симоньян рассказала об «обиде» на американского сенатора

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что «обиделась» на американского сенатора Марка Уорнера, обвинившего RT в «реализации проекта скрытого влияния».

Ранее Уорнер, демократ и глава сенатского комитета по разведке, выступил на слушаниях об иностранных угрозах американским выборам. Он обвинил Россию, Китай, Иран и Северную Корею в попытках повлиять на электоральные процессы в США.

Также Уорнер заявил, что в течение последних восьми недель власти США были свидетелями «реализации проекта скрытого влияния» телеканала RT и «широкомасштабной российской кампании».