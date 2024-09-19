Блиновская погасила четверть своих долгов

«Королева марафонов» Елена Блиновская погасила 230 млн рублей из общей задолженности по налогам в размере почти 908 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил юрист Иван Морозов. По его словам, блогер будет добиваться снятия ареста с последних 33 миллионов рублей, оставшихся на ее личных счетах. Эти деньги она планирует использовать для погашения долга.

Морозов рассказал, что в счет погашения долга также будут направлены 90 миллионов рублей, вырученные с продажи московской квартиры родителей Блиновской. Юрист подчеркнул, что после совершения сделки деньги поступят напрямую в бюджет государства. Морозов сообщил, что блогер уже погасила более 230 миллионов рублей задолженности по налогам.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.