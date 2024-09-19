Кто такой Владислав Бакальчук

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук стал участником конфликта, который произошел в головном офисе компании в Москве. По его словам, он был атакован на входе службой охраны и неизвестными ему людьми. В результате потасовки началась стрельба, пострадали несколько человек.

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Что известно об инциденте, биографии Бакальчука и его бизнес-проектах — в материале URA.RU.

Стрельба у головного офиса Wildberries

Днем 18 августа у головного офиса Wildberries произошла стрельба. Татьяна Бакальчук говорит, что ее бывший муж пытался устроить «рейдерский захват». Сам Бакальчук говорит, что ехал на мирные переговоры. По последним данным, двое погибли, несколько ранены. Вся информация — в онлайн-трансляции URA.RU.

Биография Владислава Бакальчука

Владислав Бакальчук родился 24 февраля 1977 года в Люберцах (Московская область). Он закончил среднюю школу № 2 в 1994-м году, а затем получил высшее образование в Московском энергетическом институте, который окончил в 1997 году по специальности «радиофизика».

Первый бизнес-проект UTech

В 2002 году Владислав Бакальчук совместно со своим знакомым Алексеем Фадеевым основал интернет-провайдер UTech (ООО «Универсальные технологии»), который действовал в нескольких округах Москвы. В компании он отвечал за техническую часть, в то время как Фадеев вел переговоры с чиновниками об установке оборудования в жилых домах.

Через пять лет после старта UTech обслуживал около 15 тысяч домохозяйств с выручкой почти в 30 миллионов рублей и прибылью 1,2 миллиона рублей в 2006 году. При компании работала веб-студия UT Design, создававшая сайты для бизнесов родственников Бакальчука. В том числе с ее помощью был разработан первый сайт Wildberries с фирменным фиолетовым цветом. Однако в 2007 году партнеры продали бизнес за 7,5 миллионов долларов крупнейшему московскому провайдеру NetByNet.

Запуск второго бизнеса с Фадеевым

В 2006 году Бакальчук и Фадеев зарегистрировали еще одно совместное ООО — «Юнионтел». Компания функционировала в Кузьминках как интернет-провайдер iFlat. Бакальчук занимал должность гендиректора компании до 2011 года. Однако в 2018 году он продал 49% акций жене Фадеева. На тот момент выручка компании составляла 125 миллионов рублей.

Сооснователь Wildberries

В 2004 году он со своей уже экс-супругой Татьяной Бакальчук начал заниматься интернет-ритейлом. Тогда они основали маркетплейс Wildberries. С того момента компания значительно выросла, в том числе на это повлияла пандемия. По данным Forbes на 2021 год, семья Бакальчук стала богатейшей семьей России. Их состояние, по версии издания, составило 13,1 миллиарда долларов. Из них 99% принадлежало супруге, мужу — 1%.

Развод и рейдерский захват

В июле Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить сделку по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ. Он заявил о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Кадыров, в свою очередь, пообещал помочь и разобраться в ситуации.

Однако основательница маркетплейса информацию опровергла. Бакальчук рассказала, что слияние Wildberries и Russ было согласовано с ее мужем. Более того, он лично присутствовал на презентации по топ-менеджменту. Глава Wildberries объяснила происходящее разводом с мужем.

Однако по данным telegram-канала Readovka, Wildberries и пресс-служба маркетплейса не сообщили много деталей о происходящих изменениях, представив неполную информацию. Журналисты отметили, что Владислав Бакальчук мог не знать о переходе активов в другую компанию.