Театр “Одеон” торжественно открыл свои двери для посетителей

17 сентября 2024, в свете софитов, состоялось официальное открытие театра “ОДЕОН”, а также торжественное открытие Малой сцены. На мероприятии собрались московская светская элита, а также представители культурной среды и бизнеса. На красной ковровой дорожке были замечены: шоумен Сергей Зверев, народная артистка России Ольга Прокофьева, хореограф и кинорежиссер Егор Дружинин, Dj Катя Гусева.

© Дарья Верзилова/Пресс-служба театра

Официальная часть вечера началась с выступления трио Monroe и Imperialis Orchestra с участием Дианы Анкудиновой. Ведущим мероприятия стал российский теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, который задал динамичный ритм всему мероприятию. Генеральный продюсер театра, Эдуард Ратников, поздравил всех с открытием Малой сцены и отметил, что это важная веха в жизни театра и новый этап в развитии культурной площадки.

© Дарья Верзилова/Пресс-служба театра

«Если смотреть на такие классические категории, как опера, балет или ресторан, кажется, что это уже привычные форматы. Но в сегодняшнюю цифровую эпоху мы должны выходить за рамки, ломать стереотипы и создавать что-то совершенно новое. Мы хотим стирать границы между жанрами, объединять их, чтобы каждая встреча в нашем пространстве становилась не просто мероприятием, а настоящим событием. Я невероятно горжусь тем, что мы представляем это новое, уникальное пространство в самом сердце Москвы. Надеюсь, оно станет местом, где будут рождаться эмоции, где каждый гость почувствует магию момента и захочет возвращаться сюда снова и снова», — поделился Эдуард Ратников, генеральный продюсер театра «ОДЕОН» Кульминацией официальной части стало получение статуэтки одной из самых престижных театральный наград России, “Хрустальная Турандот”. Это символ признания вклада “ОДЕОНА” в развитие культурной жизни страны.

© Дарья Верзилова/Пресс-служба театра

Малая сцена будет выполнять одновременно две роли: Малая сцена театра «ОДЕОН» и Банкетный зал «ЗОЛОТО». Пространство Малой сцены — это многофункциональный зал, в котором можно реализовывать различные форматы мероприятий, — от театральных постановок, до банкетов и конференций. Гостям рассказали о планах театра, а также грядущих проектах, которые будут представлены как на Большой, так и на Малой сцене “ОДЕОНА”, включая совместные мероприятия с партнерами площадки, Sagrado Corp. и группой компаний Simple.

© Дарья Верзилова/Пресс-служба театра

Официальная часть завершилась спецпоказом гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит», где зрители смогли насладиться уникальным сочетанием музыкального шоу и авторского ужина от Pinskiy&Co. Известные хиты ABBA, Филиппа Киркорова и других исполнителей зазвучали в новых аранжировках, вызывая восторг публики. Зрители не только следили за сюжетом, но и стали частью представления, погружаясь в атмосферу праздника и ностальгии по Москве эпохи великих надежд и начинаний.