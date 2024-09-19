Французские власти сообщили российской стороне, что сооснователь Telegram Павел Дуров не проявил интереса к контактам с Москвой. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24». ТАСС

По его словам, Париж подходит к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с ее гражданином. Дипломат напомнил, что Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. «Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», – пояснил он. Москва24

Ранее в российском посольстве сообщили, что Франция проигнорировала запрос о консульском доступе к Дурову. RT на русском