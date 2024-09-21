Минобразования обратилось к родителям кадетов после взрыва гранаты

Министерство образования совместно с руководством кадетского корпуса в Усолье-Сибирском в Иркутской области с извинениями обратились к родителям кадетов после взрыва гранаты прямо в казарме, передает РИА Новости. Страйкбольную гранату в помещении 13 сентября взорвал один из педагогов, никто из очевидцев не пострадал.

Министерство образования РФ и руководство корпуса принесли извинения родителям за тревогу и волнение, которое они пережили. Минобразования региона тщательно отработает не только по выявлению виновных в случившемся, но и по системным изменениям в воспитательной работе кадетского корпуса, — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование ведется по статье о превышении полномочий. Кроме того, с 14 сентября с кадетами работали как психологи, так и специалисты Минобразования. Встречу с родителями также провела заместитель главы правительства области Валентина Вобликова. Губернатор региона Игорь Кобзев тоже принес свои извинения и подчеркнул, что такие случаи не должны повторяться, а виновник инцидента понесет наказание.

Прапорщик бросил гранату в кадетскую казарму в Сибири

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что гранату бросил прапорщик училища. Испуганные кадеты после этого выбежали на улицу в трусах и тапках.