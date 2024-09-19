Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники, медики диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца.

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Согласно публикации, артист находится в состоянии средней тяжести. Вероятной причиной стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы. Артисту провели ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, исключив остеопороз.

Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. Он должен пройти в рамках гастрольного тура в честь 100-летия Булата Окуджавы. Об отмене выступления пока не сообщалось. В МХТ состояние худрука комментировать не стали, а его телефоны сейчас недоступны.

Как сейчас живет актер Константин Хабенский

Напомним, что Хабенскому 52 года. В прошлый раз о проблемах со здоровьем у актера СМИ сообщали в январе 2015 года. По их информации, актер почувствовал недомогание во время подготовки к выступлению в Алматы: у него поднялось давление. Хабенского доставили в больнице, где ему поставили капельницу и отпустили.