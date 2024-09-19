Путин приветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Юридического форума стран БРИКС, отметив, что тема мероприятия - "Право на страже справедливого мира" - полностью отвечает общему настрою стран - участниц объединения добиваться формирования демократического многополярного миропорядка.

"Тема нынешнего форума - "Право на страже справедливого мира" - в полной мере созвучна приоритетам российского председательства в БРИКС и, несомненно, отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на четких и обязательных для всех правовых нормах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что прямое неформальное общение между авторитетными учеными-правоведами и практикующими юристами из государств БРИКС становится все более востребованным, особенно с учетом произошедшего расширения этого объединения.

Президент уточнил, что в повестке дня форума затрагивается широкий круг вопросов, касающийся международного правосудия, юридического образования и науки, правового измерения торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальной собственности, механизмов урегулирования трансграничных коммерческих споров и защиты законных интересов граждан в различных сферах.

Глава государства выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС.

"Хотел бы искренне поблагодарить организаторов форума, а его участникам пожелать успешной, плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил он.

О форуме

IX Юридический форум стран БРИКС проходит с 19 по 29 сентября в Москве на базе МГИМО МИД России. Основными целями форума являются укрепление правового сотрудничества между странами БРИКС, развитие профессионального и научного обмена между юристами стран и гармонизация правовых систем стран объединения.

По итогам работы юридического форума принимается декларация, которая содержит совместные заявления и намерения сторон. Учредителями и организаторами форума выступают Бразильская ассоциация юристов, Ассоциация юристов России, Ассоциация юристов Индии, Китайское юридическое общество, Юридическое общество Южной Африки, Восточно-китайский университет политологии и права и Университет Кейптауна.