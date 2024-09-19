Жителям Центральной России рассказали, когда наступит классическое бабье лето

Классическое бабье лето ожидается в Центральной России с 23 по 29 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам метеоролога, в начале следующей недели «холодное дыхание осени» в соответствующих регионах страны должно усилиться. В Москве температура воздуха утром составит от +1°C до +3°C, а в области — от -1°C до +4°C.

«Днем [температура воздуха будет] не выше +15°C. Наступит классическое бабье лето, которое продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что местами столбики термометров могут показывать и до +20°C. В таком случае температура воздуха в темное время суток будет варьироваться от +4°C до +9°C, уточнил он.

19 сентября синоптик Александр Ильин заявил, что в начале октября в Москве прогнозируется аномально теплая погода. Она будет определяться противостоянием антициклона и циклона. При этом температура воздуха днем либо останется в пределах от +13°C до +17°C, либо достигнет +20°C.